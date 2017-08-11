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Общество

Приём образовательных учреждений к новому учебному году начался в Пскове

11 августа в Пскове началась приемка школ и дошкольных учреждений к новому учебному году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, первые проверки прошли в детских садах №6, 9, 51, 21, 27, 42, 43, 34, 40, 38, 41, 36, Военно-патриотическом центре «Патриот», Доме детского творчества, Детско-юношеском клубе физической подготовки «Юность», Центре детско-юношеского туризма и экскурсий, Эколого-биологическом центре, Детском центре «Надежда», Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В состав проверяющей комиссии входят сотрудники Управления образования, санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области, УМВД, УФСБ, представители городского Совета родительской общественности, комиссии по делам несовершеннолетних.

«Члены комиссии побывали в каждом школьном кабинете, в каждой группе детского сада, - отметили в пресс-службе. - Они убедились в том, что педагогические коллективы, технические работники, родители учащихся и дошкольников очень ответственно подошли к подготовке своих учреждений. Проделана большая работа».

Приемка школ завершится 17 августа.

Отметим, всего в рамках муниципальной программы на подготовку школ и детских садов к 1 сентября в 2017 году было выделено более 35 миллионов рублей. Из них 8 миллионов - это средства, направленные на установку новых, соответствующих всем стандартам безопасности и экологичности, пластиковых окон в рамках программы «500 окон», которая была разработана по предложению главы Пскова Ивана Цецерского. Средства на эти цели поступили в 27 учреждений: 14 детских садов, 12 школ, 1 учреждение дополнительного образования.

В муниципальную систему образования входит 28 школьных общеобразовательных учреждений, в которых занимаются свыше 23-х тысяч детей, 56 дошкольных учреждений с 11-ю тысячами воспитанников, 6 учреждений дополнительного образования, которые посещают около 17-ти тысяч детей.

Всего в школы и детские сады Пскова 1 сентября  пойдут более 50-ти тысяч детей.

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