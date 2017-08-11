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Общество

На улице Дружбы в Пскове снесён незаконно установленный ларёк

В Пскове у дома 9 по улице Дружбы снесён незаконно установленный торговый павильон.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, владелец ларька не был установлен, однако на торговой точке заблаговременно было размещено предложение от имени администрации города добровольно демонтировать торговую точку. Предприниматель никаких шагов не предпринял.  

В результате 11 августа под контролем Управления городского хозяйства и отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова нестационарный торговый объект был демонтирован. Место очищено от мусора.

Ранее с другого торца здания был ликвидирован еще один деревянный павильон, установленный незаконно.

Напомним, с начала года в Пскове демонтированы 27 незаконных торговых точек, 18 из них 18 предприниматели разобрали самостоятельно.

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