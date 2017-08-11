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Общество

12 килограммов некачественных хлебобулочных изделий изъял псковский Роспотребнадзор за полгода

В первом полугодии в ходе проверок сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области выявили три партии некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий общим весом 12 килограммов. Этот товар был изъят, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении.

За шесть месяцев псковские специалисты Роспотребнадзора по физико-химическим, санитарно-химическим показателям исследовали 291 пробу мукомольно-крупяных хлебобулочных и кондитерских изделий, по микробиологическим показателям - 315 проб. Несоответствие по микробиологическим показателям выявлено в 3,5%, по физико-химическим показателям - в 6,2%. Неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям, в том числе солям тяжелых металлов, микотоксинам не обнаружено. Наличие ГМО, радиоактивных веществ в пробах мукомольно-крупяных, хлебобулочных и кондитерских изделиях также не было.

Добавим, что Управление Роспотребнадзора по Псковской области осуществляет государственный контроль в отношении предприятий – изготовителей хлеба и хлебобулочных изделий, а также в отношении организаций, реализующих хлеб и хлебобулочную продукцию. Проверяется соблюдение ими обязательных требований законодательства о техническом регулировании, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей с проведением лабораторных исследований продукции по показателям качества и безопасности.

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