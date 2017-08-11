День транспортной службы уголовно-исполнительной системы отмечается 11 августа

18:19, 11 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 11 августа, впервые отмечается День транспортной службы уголовно-исполнительной системы. Соответствующий приказ 1 июня текущего года подписал директор ФСИН России Геннадий Корниенко.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН по Псковской области, история установления праздника связана с началом эксплуатации в Санкт-Петербург 11 августа (28 июля по старому стилю) 1908 года специальных автомобилей для перевозки заключенных. Главное тюремное управление Российской Империи первым в мире из пенитенциарных ведомств предложило и экспериментально опробовало перевозку арестантов в укрепленных крытых автомобилях.

Основными задачами транспортной службы УИС является планирование, организация, контроль, учет, анализ и прогнозирование работы подведомственного автомобильного транспорта, профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий в учреждениях УИС, а также развитие материально-технической базы.

В настоящее время на службе в уголовно-исполнительной системе Псковской области для решения оперативно-служебных задач используются как специальные автомобили, предназначенные для конвоирования осужденных и лиц, находящихся под стражей, так и легковые автомобили, автобусы для перевозки личного состава, пожарные и санитарные автомобили, передвижные флюорографы, изотермические автомобили (доставка продуктов), грузовой автотранспорт (доставка товарно-материальных средств).