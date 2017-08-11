Доброкачественной питьевой водой обеспечено более 80% населения Псковской области

20:38, 11 августа 2017, ПАИ

В первом полугодии доля населения Псковской области, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, составила 84,1%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В Пскове и Великих Луках для водоснабжения населения используются поверхностные водоисточники. Все другие населенные пункты обеспечены водой из подземных источников водоснабжения. Доля проб воды из поверхностных источников централизованного водоснабжения, не соответствующих требованиям по санитарно-химическим показателям, в первом полугодии составила 28,1% (в 2016 году – 22,2%); по микробиологическим показателям – 12,5%, по паразитологическим показателям все исследованные пробы соответствуют требованиям нормативных документов. Доля проб воды из подземных источников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих требованиям по санитарно-химическим показателям, составляет 24,4% (2016 год – 33,4%), по микробиологическим показателям - 5,8% (2016 год – 6,3%). Качество воды в распределительной сети не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям в 23,9% случаев, по микробиологическим показателям - в 6,9%.



Выше среднеобластных показателей процент неудовлетворительных проб по санитарно=химическим показателям в Куньинском районе - 94,7%, Красногородском - 76,9%, Новосокольническом - 76,8% Порховском - 75%; по микробиологическим показателям - в Псковском - 13,8%, Красногородском - 12,6%, Великолукском, Локнянском, Стругокрасненском – 10,8%.



В первом полугодии в управление поступили 7 обращений от населения области по вопросу обеспечения питьевой водой ненадлежащего качества. В результате контрольно-надзорных мероприятий, проведённых в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по обеспечению населения питьевой водой, были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. К 5 юридическим лицам применены меры административного воздействия по статье 6.5 КоАП РФ.