Жилой сектор Пустошки посетили сотрудники МЧС

21:00, 11 августа 2017, ПАИ

11 августа сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провел профилактический рейд в жилом секторе Пустошки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлен подворовой обход 6 домовладений, под роспись проинструктированы 14 человек, распространены 16 листовок и 10 памяток на противопожарную тематику. Кроме того, листовки размещены на информационных стендах, проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в весеннее-летний пожароопасный период, правилах поведения в лесах, а также о соблюдении правил пожарной безопасности в быту.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Пустошкинского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Доведена информация о том, что на территории области с 24 марта установлен пожароопасный период, а также об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.