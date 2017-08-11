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Общество

Строительство многоквартирного дома заканчивается в великолукской деревне Дубрава-1

На территории Великолукского района впервые с начала девяностых годов возобновилось строительство многоквартирной жилой застройки. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, заканчивается возведение двадцатисемиквартирного жилого трехэтажного дома в посёлке Дубрава-1 общей площадью 2072,4 кв. м.

29 декабря 2016 года был проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1629 кв. м. в посёлке Дубрава-1 Лычевской волости под строительство многоквартирного дома. По результатам проведенного конкурса 20 января был заключен договор аренды земельного участка с ООО «СМУ-44». Инвестирует строительство данного объекта ООО «ЖБИ-2».

5 июля ООО «СМУ-44» получило разрешение на ввод многоквартирного дома № 1 в посёлке Дубрава-1. На данный момент многоквартирный дом находится в высокой степени строительной готовности: здание возведено под кровлю, полным ходом идут отделочные работы, завершен монтаж оборудования наружных и внутренних инженерных сетей.

Началось благоустройство дворовой территории - тротуаров, детской площадки, парковочных мест.

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