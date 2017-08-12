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Общество

Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках

С 12 августа в Новгородской области отменён запрет на ограничение розничной продажи алкоголя в магазинах и супермаркетах с 21:00 до 10:00. Теперь алкоголь можно будет купить в розницу с 8 утра до 23 часов вечера. Кроме того, с 12 августа в Новгородской области разрешено продавать пиво, пивные напитки и медовуху в палатках в зонах отдыха. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональный комитет промышленности и торговли.

Таким образом, поясняет агентство, продажа пива вернётся на городские фестивали, ярмарки и праздники. Послабления в региональной антиалкогольной политике связывают с необходимостью привлечения в Новгородскую область большего числа туристов.

Ранее власти Новгородской области целенаправленно ужесточали меры борьбы с алкоголизацией населения. С 1 августа 2013 года в регионе было запрещено продавать алкоголь с 21:00 до 10:00, а также в дни детских и молодёжных праздников (в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и дни проведения выпускных мероприятий).

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