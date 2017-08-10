В Великих Луках стартовали Всероссийские соревнования по уличному баскетболу
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2017» стартовали на острове Дятлинка в Великих Луках. Ранее главный судья соревнований Дмитрий Внебрачный сообщал Псковскому агентству информации, что судя по опыту проведения подобных соревнований, может собрать до 500 участников, в том числе из других городов и регионов.
Победители «Оранжевого мяча» получат от организаторов медали, грамоты, дипломы и кубки.