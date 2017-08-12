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Общество

Минкомсвязь составила списки данных о пользователях для передачи ФСБ

Минкомсвязи подготовило проект поправок в ряд законов, согласно которым распространители информации, внесенные в реестр Роскомнадзора, должны будут по запросу передавать личные данные пользователей спецслужбам. Как сообщает РБК, проект доступен на портале проектов нормативных правовых актов.

Распространители информации будут обязаны передавать силовикам данные о логине пользователя, его имени и фамилии, паспортные данные, адрес и прописку, а также сведения о круге общения и языках, которыми владеет пользователь. Кроме ого, компании обяжут предоставлять ФСБ переписку пользователей и информацию о совершенных ими электронных платежах.

В реестре организаторов распространения информации в настоящее время находятся 89 компаний. Среди них — соцсети «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир» и «Мой круг», мессенджеры «Агент@Mail.ru» и Telegram.

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