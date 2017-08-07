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Политика

Более 500 отдыхающих в Турции россиян пожаловались на ухудшение самочувствия

Более 500 жалоб на здоровье получил в рамках горячей линии Роспотребнадзор от россиян, отдыхавших в Турции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство. Случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер и других. Наибольшее число заболевших — дети до 14 лет.

В связи с этим Роспотребнадзор признал опасным отдых на турецких курортах и выпустил памятку для туристов по профилактике вируса Коксаки и других энтеровирусных инфекций.

Вирус Коксаки — энтеровирусная инфекция, хорошо сохраняющаяся в воде. Распространяется контактно-бытовым путем. Вирус весьма легко заражает детей через контакт с водой, пищей, через грязные игрушки, руки. Проявляется инфекция нарушением работы кишечника, диареей, сыпью и общей интоксикацией.

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