Более 500 отдыхающих в Турции россиян пожаловались на ухудшение самочувствия

09:27, 12 августа 2017, ПАИ

Более 500 жалоб на здоровье получил в рамках горячей линии Роспотребнадзор от россиян, отдыхавших в Турции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство. Случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер и других. Наибольшее число заболевших — дети до 14 лет.

В связи с этим Роспотребнадзор признал опасным отдых на турецких курортах и выпустил памятку для туристов по профилактике вируса Коксаки и других энтеровирусных инфекций.

Вирус Коксаки — энтеровирусная инфекция, хорошо сохраняющаяся в воде. Распространяется контактно-бытовым путем. Вирус весьма легко заражает детей через контакт с водой, пищей, через грязные игрушки, руки. Проявляется инфекция нарушением работы кишечника, диареей, сыпью и общей интоксикацией.