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Политика

США строят на Украине оперативный центр ВМС

Американские Военно-морские силы (ВМС) начали строительство оперативного центра на украинской военно-морской базе, пишет Газета.ру. Строительством базы будут заниматься строительные части ВМС США.

Морской оперативный центр будет служить главным планировочным и оперативным центром во время будущих военных учений, проводимых Украиной.

Поясним, что морские операционные центры — это командные и контрольные организации оперативного уровня, предназначенные для обеспечения морских операций и оперативного командования.

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