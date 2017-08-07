США строят на Украине оперативный центр ВМС
Американские Военно-морские силы (ВМС) начали строительство оперативного центра на украинской военно-морской базе, пишет Газета.ру. Строительством базы будут заниматься строительные части ВМС США.
Морской оперативный центр будет служить главным планировочным и оперативным центром во время будущих военных учений, проводимых Украиной.
Поясним, что морские операционные центры — это командные и контрольные организации оперативного уровня, предназначенные для обеспечения морских операций и оперативного командования.