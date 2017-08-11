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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для отдыхающих в Турции

На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации для российских туристов, находящихся в Турции, сообщает РИА Новости. Напомним, ранее ведомство получило от россиян, отдыхающих там, более 500 жалоб на ухудшения здоровья.

Роспотребнадзор рекомендовал туристам соблюдать правила личной гигиены и пить только бутилированную или кипяченую воду, хранить пищу при соответствующих температурах и обращать внимание на срок годности продуктов, а также тщательно мыть фрукты, ягоды и овощи.

Кроме того, ведомство рекомендует ограничить допуск детей в бассейны.

«При первых признаках ухудшения самочувствия следует обращаться за медицинской помощью. Если симптомы появились уже после возвращения в Россию, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить о стране пребывания», - говорится на сайте ведомства.

Основные симптомы вируса Коксаки — высыпания и волдыри на ладонях, в нижней части стопы, между пальцами, в носовой и ротовой полости, сопровождающиеся высокой температурой и ярко выраженной головной болью, сообщает Роспотребнадзор.

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