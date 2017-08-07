Трамп: США готовы к военным действиям против КНДР

13:27, 12 августа 2017, ПАИ

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter сообщил, что американские военные подготовили военный ответ на «неразумные» действия КНДР, пишут «Известия».

«Военные решения полностью готовы на тот случай, если КНДР будет действовать неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!» заявил глава США.

Ранее Соединенные Штаты и КНДР обменялись рядом угроз. Президент Дональд Трамп пообещал наказать Пхеньян в случае возможной атаки «огнем и яростью» и пригрозил «невообразимыми последствиями». В ответ КНДР заявила, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в Тихом океане.