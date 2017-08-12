Лето 2017 года стало худшим по сборам в кино за последние 10 лет

17:37, 12 августа 2017, ПАИ

Кассовые сборы кинотеатров за лето 2017 года в США стали худшими за последние 10 лет, пишет журнал «Секрет фирмы».

За сезон суммарные сборы составили $3,95 млрд, на $580 млн меньше (или на 14,7%), чем летом 2016 года.

В то же время министр культуры РФ Владимир Мединский 11 августа заявил, что сборы российского кино побьют ранее установленные рекорды. «В этом году мы в очередной раз побьём рекорд с 1991 года кассовых сборов российского кино», - сказал он.