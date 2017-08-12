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Общество

Ученые заявили об опасности спиннеров

Игра со спиннерами может представлять опасность, заявили эксперты из американской комиссии по безопасности продукции потребителей. Как пишет сайт URA.RU, специалисты отмечают, что металлические и пластиковые спиннеры могут распадаться на мелкие части. Поэтому игрушку лучше не давать маленьким детям или следить, чтобы малыши не тащили ее в рот.

Комиссия также предупредила, что спиннеры на батарейках пожароопасны. Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что намерены проверить спиннеры на предмет безопасности для здоровья школьников. 

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