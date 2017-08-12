На Медовом фестивале в Пскове можно будет приобрести детские книги по ценам издательства

11:01, 12 августа 2017, ПАИ

На «Медовом фестивале – 2017», который состоится 19 августа в Пскове, можно будет приобрести детские книги известного российского издательства «Самокат» по ценам самого издательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы фестиваля. Его гостям будут предложены самые свежие новинки и хиты лета. Кроме того, на фестивале можно будет получить подробную профессиональную консультацию по детскому чтению.

«Самокат» - одно из первых независимых детских издательств в России. Книги «Самоката» сейчас — знак качества российской детской литературы. Авторы и иллюстраторы «Самоката» — лауреаты литературных премий, любимцы критиков и читателей всего мира.

Напомним, что Медовый фестиваль вновь состоится на территории Детского парка с 10:00 до 18:00. Будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2017» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».