В Красногородском районе сгорел дом, в Псковском – баня, а в Островском – беседка
В деревне Платишино Красногородского района 11 августа сгорели жилой дом, сарай и хлев. Как стало Псковскому агентству информации, причина – короткое замыкание внутри жилого дома.
В деревне Заболотье Псковского района сгорела баня, принадлежащая пенсионеру из Санкт-Петербурга. Причина – также короткое замыкание электропроводки на вводе в баню.
В Орстрове в Цветочном переулке в этот же день сгорела летняя беседка. Причина – неосторожное обращение с огнём хозяина.