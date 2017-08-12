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Общество

Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника

Председатель комитета по физической культуре и спорту Псковской области Иван Штылин поздравил жителей региона с Днём физкультурника. «Друзья, коллеги, те для кого физическая культура и спорт- это не просто слова, а смысл жизни, поздравляю Вас от всей души с Днем Физкультурника!» - написал он на своей странице в социальной сети Фейсбук. «Сегодня большой праздник у тренеров и работников спортивных учреждений, спортсменов и ветеранов спорта, спортивных федераций, клубов и просто тех, кто ведет здоровый образ жизни, занимается физической культурой и любит спорт», - отметил председатель областного спорткомитета. «Наша с Вами сфера была всегда объектом пристального внимания, а спортсмены и работники всегда являлись образцами для подражания всего населения. С годами внимание общественности и отношение государства становится еще более пристальным, а задачи, которые перед нами ставятся - более сложные! Мы на правильном пути!!!» - добавил он. «Я уверен, что как бы сложно нам не было, нас объединяет то, что во все времена приносило нашим спортсмена места на Олимпе, а Россию делало великой спортивной державой- чувства товарищества, взаимовыручки и конечно же профессионализма!!! С праздником, крепкого всем здоровья и конечно же новых больших спортивных достижений у Псковского Спорта!!!» - резюмировал Иван Штылин.
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