В День физкультурника псковская «Трезвая Россия» провела тематические занятия в детском лагере

14:38, 12 августа 2017, ПАИ

В рамках обучающей программы «Российского движения школьников» в детском оздоровительном лагере «Стремительный» (Печорский район) был проведен «Урок трезвости», приуроченный к Дню физкультурника, который отмечается сегодня, 12 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении движения «Трезвая Россия».

Участие в занятии принял координатор федерального проекта «Трезвая Россия» Эльхан Мехтиев. С ребятами поговорили о проекте, рассказали о вреде употребления алкогольных напитков, табакокурения.

В ходе занятия ребята познакомились с различными способами уверенного отказа, выяснили кому труднее всего отказать и какие чувства они испытывают при отказе. Само занятие шло в игровой форме на доступном языке.

«Важно с малых лет прививать ребятам нормы здорового образа жизни, у нашего проекта есть большой плюс мы используем принцип «Равный — Равному». Подобные профилактические работы с подростками дают хороший результат! Мы и дальше будем проводить такую работу»

В обучающей программе принимают участие 20 лидеров Регионального отделения организации «Российское движение школьников» и более 40 участников 4 смены оздоровительного лагеря «Стремительный».

Программа стартовала 8 августа и продолжится до 25 августа, ежедневно для всех участников будут проходить тренинги, лекции, игры и мастер-классы от специалистов по 4 главным направлениям деятельности «Российского движения школьников».