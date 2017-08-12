В Псковской области полицейские провели «Зарядку со стражем порядка»

15:02, 12 августа 2017, ПАИ

Псковские полицейские при содействии Общественного совета при УМВД России по Псковской области и общественной организации «Российское движение школьников» в рамках акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к Всероссийскому дню физкультурника, провели зарядку для воспитанников детского оздоровительного лагеря им. Германа Титова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель мероприятия - личным примером убедить подростков в необходимости вести активный и здоровый образ жизни. Возможность поучаствовать в зарядке под руководством стражей порядка была встречена с особым энтузиазмом. В акции приняли участие более 100 детей.

После спортивного занятия на свежем воздухе ребят собрали в актовом зале, где гости из полиции провели с ними беседу на антинаркотическую и антиалкогольную тематику. Член Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев рассказал юной аудитории как избежать опасностей и ловушек в сети Интернет.