0
15:12
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
13:04
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника
11:01
На Медовом фестивале в Пскове можно будет приобрести детские книги по ценам издательства
22:23
Строительство многоквартирного дома заканчивается в великолукской деревне Дубрава-1
21:11
Парад первоклассников пройдёт в Порхове в честь 90-летия района
20:05
Псковской пожарной охране исполнилось 180 лет
18:04
До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 12 августа
Еще новости
Общество

Псковичам напоминают о возможности получить госуслуги со скидкой

Госуслуги в электронном виде можно получить с 30-процентной скидкой в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову.

В текущем году вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. И теперь пользователям Единого портала государственных услуг будет предоставляться 30% скидка на оплату государственной пошлины по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность на территории страны.

Чтобы получить скидку:

1. Подайте заявление  через портал Госуслуг.

2. Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в личном кабинете, и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины (банковская карта, электронный кошелек, мобильный телефон).

Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату пошлины. В настоящее время подешевели особенно популярные у населения государственные услуги. К примеру, получение или замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность на территории страны, обойдется в 210 рублей вместо 300 рублей, а замена утраченного или пришедшего в негодность паспорта – в 1050 рублей  вместо 1 500 рублей.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
12 августа 2017
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника
12 августа 2017
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника
На Медовом фестивале в Пскове можно будет приобрести детские книги по ценам издательства
12 августа 2017
На Медовом фестивале в Пскове можно будет приобрести детские книги по ценам издательства
Строительство многоквартирного дома заканчивается в великолукской деревне Дубрава-1
11 августа 2017
Строительство многоквартирного дома заканчивается в великолукской деревне Дубрава-1 1
Парад первоклассников пройдёт в Порхове в честь 90-летия района
11 августа 2017
Парад первоклассников пройдёт в Порхове в честь 90-летия района
Псковской пожарной охране исполнилось 180 лет
11 августа 2017
Псковской пожарной охране исполнилось 180 лет
До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 12 августа
11 августа 2017
До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 12 августа
В Псковской области снимут исторический сериал «Годунов»
11 августа 2017
В Псковской области снимут исторический сериал «Годунов» 2

Идет загрузка...