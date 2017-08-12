Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики

15:12, 12 августа 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника. Как сообщает «Российская газета», в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что спорт объединяет все поколения наших граждан.

Президент напомнил, что развитие спорта высших достижений и массовой физкультуры - один из приоритетов государственной политики.

«Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодёжи, приобщают ее к ценностям здорового образа жизни, полезного и активного досуга», - заявил Путин.

Он также напомнил, что в России в последние годы много делается для создания современной и доступной спортивной инфраструктуры и добавил, что эта работа будет продолжаться.