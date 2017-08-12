0
15:12
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
18:09
Псковский политкалендарь: июль 2017 года
21:16
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак
15:55
Помощник президента РФ Игорь Левитин поддержал создание в Псковской области транспортно-логистического хаба
16:03
У главы Пскова за 3 дня трижды взломали аккаунты в Instagram
10:28
«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
16:49
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России»
Еще новости
Политика

Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника. Как сообщает «Российская газета», в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что спорт объединяет все поколения наших граждан.

Президент напомнил, что развитие спорта высших достижений и массовой физкультуры - один из приоритетов государственной политики.

«Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодёжи, приобщают ее к ценностям здорового образа жизни, полезного и активного досуга», - заявил Путин.

Он также напомнил, что в России в последние годы много делается для создания современной и доступной спортивной инфраструктуры и добавил, что эта работа будет продолжаться.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
12 августа 2017
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак
07 августа 2017
Финансирование крупных социальных проектов обсудили Ольга Голодец и Андрей Турчак 4
Помощник президента РФ Игорь Левитин поддержал создание в Псковской области транспортно-логистического хаба
07 августа 2017
Помощник президента РФ Игорь Левитин поддержал создание в Псковской области транспортно-логистического хаба 8
У главы Пскова за 3 дня трижды взломали аккаунты в Instagram
04 августа 2017
У главы Пскова за 3 дня трижды взломали аккаунты в Instagram 4
«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
01 августа 2017
«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России»
31 июля 2017
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России» 5
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
28 июля 2017
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму 1
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
28 июля 2017
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка 1

Идет загрузка...