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Экономика

Россия вошла в ТОП-5 европейских авторынков

Российский авторынок вернул себе пятое место в европейском рейтинге по объемам продаж автомобилей, сообщают российские СМИ со ссылкой на «Автостат».

В июле в России продали 120 тысяч авто, это позволило российскому авторынку обогнать Испанию с 109,9 тысяч авто и вернуться в ТОП-5, из которого она выбыла в мае.

Лидером рейтинга остается Германия с проданными в июле 283 тысячами машин, рост продаж составил 1,5%.

На втором месте идет Великобритания с 162 тысячами машин. Падение продаж составило 9,3%. На третьем месте — Франция с 147,5 тысяч авто. Прирост составил 10,9%. На четвертом месте — Италия с 145,36 тысячами авто и приростом 5,9%.

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