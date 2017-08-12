Спортивный праздник состоялся в Отделе Росгвардии по Псковской области

16:41, 12 августа 2017, ПАИ

В День физкультурника в Отделе Росгвардии по Псковской области, прошли соревнования по различным видам спорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед началом праздничных спортивных мероприятий состоялся митинг, выступая на котором, начальник Отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов отметил, что служба в Росгвардии неразрывно связана с физической подготовкой и спортом, укрепляющих здоровье сотрудников, что способствует качественному выполнению оперативно-служебных задач.

Затем среди команд ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны состоялись состязания по волейболу, бегу, настольному теннису и ряду других видов спорта.

По итогам соревнований, лучшие спортсмены и команды были поощрены дипломами и кубками.