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Спорт

Спортивный праздник состоялся в Отделе Росгвардии по Псковской области

В День физкультурника в Отделе Росгвардии по Псковской области, прошли соревнования по различным видам спорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед началом праздничных спортивных мероприятий состоялся митинг, выступая на котором, начальник Отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов отметил, что служба в Росгвардии неразрывно связана с физической подготовкой и спортом, укрепляющих здоровье сотрудников, что способствует качественному выполнению оперативно-служебных задач.

Затем среди команд ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны состоялись состязания по волейболу, бегу, настольному теннису и ряду других видов спорта.

По итогам соревнований, лучшие спортсмены и команды были поощрены дипломами и кубками.

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