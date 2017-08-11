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ДТП с участием автомобиля и велосипеда произошло в Невельском районе

12 августа в 13:55 поступило сообщение о ДТП в деревне Синютино Невельского района с участием легкового автомобиля и велосипеда. Как сообщили Псковскогому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

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