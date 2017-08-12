Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Палкинском районе

16:47, 12 августа 2017, ПАИ

12 августа сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам проведен профилактический рейд в городском поселении Палкино Палкинского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведены беседы с населением по соблюдению требований пожарной безопасности, проинструктировано 12 человек, распространено 16 листовок на противопожарную тематику.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и района, рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.