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Общество

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Палкинском районе

12 августа сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам проведен профилактический рейд в городском поселении Палкино Палкинского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведены беседы с населением по соблюдению требований пожарной безопасности, проинструктировано 12 человек, распространено 16 листовок на противопожарную тематику.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и района, рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.

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