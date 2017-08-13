Розыск дезертиров ведёт комендатура Псковского гарнизона

09:16, 13 августа 2017, ПАИ

До 31 августа военная комендатура Псковского гарнизона проводит акцию «Внимание! Розыск!». Как сообщили Псковскому агентству информации в комендатуре, в рамках данной акции проводятся мероприятия по розыску и задержанию военнослужащих, самовольно оставивших места службы. Также устанавливается местонахождение тех, объявлен в розыск за совершение преступлений - осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений военнослужащих, скрывшихся от органов предварительного расследования или суда, а также совершивших побег из-под стражи.

«Самовольное оставление части военнослужащим является преступлением против военной службы, предусмотренного статьёй 337 Уголовного кодекса Российской Федерации», - отметили в комендатуре.

Там добавили, что общественная опасность рассматриваемого преступления определяется тем, что военнослужащий, совершая самовольное оставление части или места службы, на тот или иной отрезок времени уклоняется от выполнения возложенных на него обязанностей военной службы, нарушает установленный порядок пребывания на военной службе, ставит себя вне воинского коллектива. «Даже кратковременное отсутствие военнослужащего на службе может отрицательно повлиять на выполнение повседневных задач боевой подготовки, поставленных перед подразделением, частью, кораблем. Случаи продолжительного уклонения от военной службы представляют собой прямое нарушение военнослужащим своего конституционного долга защищать Отечество», - заявили в комендатуре.

Военнослужащим, находящимся на территории Псковской области, самовольно оставившим часть, предлагается добровольно обратиться в военную комендатуру Псковского гарнизона, по адресу: Псков, улица Гражданская, дом 3. Сообщения о преступлениях в военной комендатуре принимаются круглосуточно по телефону дежурной части 8 (8112) 73-81-33.

Добавим, что военная комендатура является территориальным органом военной полиции. В ходе проведения розыскных мероприятий осуществляется взаимодействие с военными следственными органами, органами военной прокуратуры и с территориальными органами МВД России.