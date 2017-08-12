Андрей Турчак поздравил работников спортивной сферы с Днем физкультурника

19:57, 12 августа 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе главы региона.

Он отметил, что псковские спортсмены достойно представляют нашу область на соревнованиях разного уровня, а сам регион часто становится площадкой для проведения значимых спортивных мероприятий. Кроме того, Псковская область находится на передовых позициях в стране по возрождению комплекса ГТО.

«Отрадно видеть, как к физкультуре и спорту приобщаются юные псковичи, многие увлекаются спортом целыми семьями. Это становится нормой жизни и приносит людям здоровье, силу, красоту, закаляет характер», — говорится, в частности, в поздравлении губернатора.

Особые слова благодарности Андрей Турчак сказал в адрес педагогов дополнительного образования и тренеров, отдающих свои силы, знания и умения воспитанию здорового поколения псковичей. Всем работникам сферы физической культуры и спорта гава региона пожелал крепкого здоровья, сильного духа, новых достижений и ярких побед.