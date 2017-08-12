Александр Котов: Мы гордимся воинами, которые стоят на страже воздушных рубежей России

20:01, 12 августа 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-воздушных сил России с Днём ВВС. Об это Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Профессия военного лётчика овеяна героизмом и мужеством многих поколений отечественных авиаторов. Мы чтим подвиг летчиков, защищавших небо над Псковом от фашистских самолётов и первыми в стране получивших звание Героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны», - отметил спикер.

Он добавил, что «современные авиаторы сохраняют преемственность ратных традиций. Мы гордимся воинами, которые сегодня стоят на страже воздушных рубежей России и на защите национальных интересов государства. Ваше мужество, стойкость и профессионализм служат укреплению оборонной мощи нашей армии и безопасности нашей страны».

«Благодарю вас за патриотизм и верность воинскому долгу и от всего сердца желаю вам и вашим близким мира, добра и благополучия! С праздником!» - резюмировал Александр Котов.