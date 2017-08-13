0
10:24
С профессиональным праздником поздравил псковских строителей Андрей Турчак
09:16
Розыск дезертиров ведёт комендатура Псковского гарнизона
18:11
Новый истребитель Су-57 поступит в войска в 2019 году
17:08
Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках
15:12
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
13:04
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника
11:01
На Медовом фестивале в Пскове можно будет приобрести детские книги по ценам издательства
Еще новости
Общество

День строителя празднуется в России

Сегодня, 13 августа,  в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя.

Как пишет сalend.ru, впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года.  6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «День строителя».

В газетах этот документ комментировали так: «Новым проявлением заботы партии и правительства о строителях является принятое 23 августа 1955 года Постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства». Это постановление со всей полнотой и ясностью анализирует состояние строительства, определяет дальнейшие пути широкой индустриализации строительного дела» («Строительная газета», 7 сентября 1955 года).

Вместе с Россией День строителя празднуют представители этой отрасли в  Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и на Украине.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С профессиональным праздником поздравил псковских строителей Андрей Турчак
13 августа 2017
С профессиональным праздником поздравил псковских строителей Андрей Турчак
Розыск дезертиров ведёт комендатура Псковского гарнизона
13 августа 2017
Розыск дезертиров ведёт комендатура Псковского гарнизона
Новый истребитель Су-57 поступит в войска в 2019 году
12 августа 2017
Новый истребитель Су-57 поступит в войска в 2019 году
Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках
12 августа 2017
Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках 3
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
12 августа 2017
Владимир Путин назвал развитие массового спорта одним из приоритетов госполитики
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника
12 августа 2017
Иван Штылин поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника 1
На Медовом фестивале в Пскове можно будет приобрести детские книги по ценам издательства
12 августа 2017
На Медовом фестивале в Пскове можно будет приобрести детские книги по ценам издательства
Строительство многоквартирного дома заканчивается в великолукской деревне Дубрава-1
11 августа 2017
Строительство многоквартирного дома заканчивается в великолукской деревне Дубрава-1 1

Идет загрузка...