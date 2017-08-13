День строителя празднуется в России

09:56, 13 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 13 августа, в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя.

Как пишет сalend.ru, впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. 6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «День строителя».

В газетах этот документ комментировали так: «Новым проявлением заботы партии и правительства о строителях является принятое 23 августа 1955 года Постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства». Это постановление со всей полнотой и ясностью анализирует состояние строительства, определяет дальнейшие пути широкой индустриализации строительного дела» («Строительная газета», 7 сентября 1955 года).

Вместе с Россией День строителя празднуют представители этой отрасли в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и на Украине.