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Общество

Международный День левшей отмечается 13 августа

13 августа отмечается Международный день леворуких (International Lefthanders Day). Впервые этот праздник прошёл 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году, пишет сalend.ru.

В этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные мероприятия, акции и соревнования.

Главной озабоченностью Клубов левшей, и в частности, Великобритании, является то, что во многих школах разных стран детей-левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.

На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. А в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном порядке.

Психологи считают, что все эти люди-левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. Согласно статистическим данным, около 10% населения Земли — левши.

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