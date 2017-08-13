Заговаривать борону советует сегодня народный календарь

11:45, 13 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 13 августа, отмечается память праведного Евдокима Каппадокиянина, жившего в IX веке в Малой Азии.

Как пишет сalend.ru, Евдоким родился в семье знатных и благочестивых христиан Василия и Евдокии. С детских лет будущий святой отличался праведностью и послушанием. Дав обет безбрачия, он старался избегать всяческого общения с женщинами и даже не поднимал на них взгляд. Только со своею матерью он вел беседы. За добродетельную жизнь император назначил Евдокима правителем Харсианской области. Свои обязанности он исполнял так, как подобает слуге Божьему, управлял людьми справедливо и с кротостью, заботился о сиротах и вдовах, защищал всех обиженных. По преданию, своей беспорочной жизнью Евдоким угодил Богу, и тот призвал его к себе в 33-летнем возрасте.

Сразу же после кончины праведника у его гроба начали свершаться чудеса, многие больные находили исцеление. Через несколько месяцев гроб открыли и обнаружили нетленные мощи, благоухающие дивным ароматом.

Русская православная церковь считает Евдокима одним из покровителей семейного очага.

На Руси у этого дня было особенное значение — православные отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Впрочем, сам пост не считался голодным, поскольку приходился на лето, и выбор блюд, которые можно было вкушать, радовал разнообразием. Люди ели новый хлеб, свежие овощи, многочисленные плоды и ягоды.

Говорили, что на Евдокима нужно было обязательно заговорить борону — провести специальный обряд, чтобы при работе в поле не ломались зубья. Люди сложили несколько присказок на эту тему: «Коли не заговоришь борону — не угодишь коню»; «Конь с места не тронется, пока мужик над бороной не наклонится».

Именины сегодня празднуют Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.