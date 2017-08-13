Подняты останки 26 освободителей Пскова

10:56, 13 августа 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский принял участие в поисковых мероприятиях, которые в настоящее время идут в районе деревни Погорелка в Псковском районе. Поиск бойцов, погибших на подступах к Пскову в феврале 1944 года, ведут два поисковых отряда - «Застава» и «Обелиск», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Именно в этих местах остановилось продвижение войск Красной Армии, которое началось в начале января 1944 года как Ленинградско-Новгородская наступательная операция. «Из оперативных сводок мы знали, что в этих местах проходили ожесточенные бои, а деревня Погорелка оказалась в их эпицентре. Кроме того, из донесений известно, что после самого кровопролитного боестолкновения на поле остались более 60 бойцов. Их останки мы и обнаружили во время одной из поисковых разведок», - рассказал комиссар отряда «Застава» Михаил Корнеев.

«По приглашению поисковиков из отряда «Застава» в раскопках принял участие Иван Цецерский, для которого дань памяти защитникам родной земли не пустой звук, - отметили в пресс-службе муниципалитета. - Оба деда главы Пскова воевали - один был участником партизанского движения, погиб в белорусских лесах в феврале 1944-го. Другой служил в регулярной армии, фронтовик, был награждён многими боевыми медалями».

«Мы - поколение, которое знает правду о войне со слов ее участников - ветеранов, работников тыла, детей войны. Один из ярких примеров бескорыстного служения своей стране в мирное время - поисковая работа, в которую вовлечены тысячи людей. Благодаря их труду каждый год из небытия возвращаются имена наших соотечественников, отдавших жизни за Родину. Важно сохранить эту память в сердцах новых поколений», - сказал Иван Цецерский в ходе поисковых мероприятий.

На сегодняшний день подняты останки 26 бойцов, один из которых предположительно офицер. Самой удачной находкой бойцы поисковых отрядов считают обнаруженные подписанные предметы: котелок и ложку с инициалами его владельца. Зная поименно список погибших в феврале 1944 года солдат, поисковики надеются в скором времени определить имя и фамилию павшего защитника Родины и отыскать его родственников.

После того, как будет полностью завершено обследование всего района поиска, обнаруженные останки бойцов и командиров Красной Армии с воинскими почестями перезахоронят на одном из воинских мемориалов Псковского района.