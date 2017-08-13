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VIII этап Чемпионата области по автомногоборью состоится 19 августа в Пушкинских Горах

19 августа состоится VIII этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью. Гонка будет носить название «Пушкинские Горы – 2017» и пройдёт на аэродроме в деревне Гарино Пушкиногорского района, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

В настоящее время идёт приём заявок на участие в соревновании. Их можно подать до 18 августа по электронной почте pgmolod@yandex.ru.

Регистрация участников будет проходить с 8:00 19 августа на месте проведения соревнований. С 9:00 начнётся ознакомление с трассой, протяжённость которой составит 1 километр. На 10:30 назначена церемония открытия, на 10:45 – старт первого заезда.  В 16:30 планируется начать церемонию награждения победителей.

Победителей традиционно определят в абсолютном зачёте, среди водителей переднеприводных, задреприводных, полноприводных машин, а также в зачёте «Волга» (ГАЗ, УАЗ (кроме «Патриот»), «Газель»).

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