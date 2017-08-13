Составлен ТОП-5 смартфонов до 5 тысяч рублей
Эксперты составили ТОП-5 смартфонов, стоимостью до 5000 рублей. В рейтинге участвовали только модели только авторитетных брендов, пишет портал «Экономика сегодня».
Победителем рейтинга стал Asus ZenFone Go. Эксперты отметили дизайн смартфона, 4-ядерный процессор Snapdragon 1,2 ГГц, камеру на 8 МП. При аккумуляторе емкостью 2070 мАч, смартфон показывает высокие показатели автономности.
На второй строчке оказался ZTE Blade A465. Специалисты отметили высокую мощность и неординарный дизайн задней крышки, но не оценили отсутствие HD-экрана при том, что по всем показателем его модно было установить на этот смартфон.
Замкнул тройку лидеров LG K3. Среди преимуществ названы наличие быстрого Wi-Fi, 4G и GPS.
Четвёртое место – у Lenovo A2016, пятое – у Samsung Galaxy J1.