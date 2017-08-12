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На трассе Петербург - Невель автомобиль сбил велосипедиста

12 августа в 23:30 в Псковском районе на 298-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург – Невель» автомобиль сбил велосипедиста. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место происшествия выезжали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.

Ещё одна авария произошла в 19:40 в Пскове на Октябрьском проспекте. Там под колёса машины попал пешеход. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники и 4 сотрудника МЧС.

Информация о пострадавших уточняется.

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