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Общество

С профессиональным праздником поздравил псковских строителей Андрей Турчак

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил с Днём строителя работников этой отрасли.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в своём поздравлении Андрей Турчак отметил, что сегодняшний праздник объединяет многие профессии, среди которых есть архитекторы и каменщики, инженеры и проектировщики. «Строители самым непосредственным образом принимают участие в экономическом развитии нашего региона, способствуют совершенствованию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры», - подчеркнул губернатор .

«Друзья! Благодаря вашему профессионализму, таланту и максимальной отдаче делу мы видим как активно развиваются наши города и районы, ведется строительство таких значимых и необходимых для Псковской области объектов, как перинатальный центр, онкодиспансер, новые школы, реализуется программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, программа капитального ремонта многоквартирных домов», - сказал Андрей Турчак.

«Пусть ваш труд всегда будет востребован и оценен по достоинству, а его результаты помогают нашему региону становиться все прекраснее», - отметил он.

Глава региона пожалел работникам строительного комплекса Псковской области  и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

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