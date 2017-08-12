Находивший в розыске за кражи мужчина задержан в Пскове

11:55, 13 августа 2017, ПАИ

В Пскове в переулке Зобова сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, находящегося в местном розыске.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковской Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина.

При проверке выяснилось, что он действительно находится в розыске по подозрению в совершении краж на территории города Пскова.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.