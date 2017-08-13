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Общество

Стабильности и процветания пожелали строителям руководители Пскова

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили работников строительной отрасли с отмечаемым сегодня, 13 августа, профессиональным праздником.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Во все времена работа строителей, требующая немалых усилий, знаний, терпения и творческого подхода, была одной из самых востребованных и почитаемых. Быть причастным к этой благородной профессии - большая честь и ответственность, - сказано в поздравлении. -  День строителя - еще одна возможность выразить слова искренней благодарности за ваш труд, направленный на благополучие современников и последующих поколений, за заботу о процветании Пскова».

Градоначальники отметили, что в строительной индустрии Пскова трудятся «сильные, целеустремленные и благородные люди, которые преданы своей профессии и своему делу». «Благодаря вам на территории города реализуются перспективные градостроительные проекты, рождаются новые улицы: Балтийская, Юности, Инженерная, Ижорского батальона, строится жилье для малообеспеченных граждан, военнослужащих, молодых и многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны», - отметили они.

Иван Цецерский и Игорь Калашников поблагодарили строителей за их труд и пожелали им  здоровья, удачи, стабильности и процветания. «Пусть ваша деятельность, направленная на созидание и обновление, и в дальнейшем радует жителей Пскова, а вам дарит чувство гордости и удовлетворения!» - заключили руководители города.

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