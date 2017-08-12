Пилить дерево пришлось ночью сотрудникам МЧС в Печорском районе

13:20, 13 августа 2017, ПАИ

В ночь на 13 августа сотрудникам МЧС пришлось заниматься распилкой дерева в Печорском районе. Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате прохождения грозового фронта в деревне Олохово одно из деревьев оказалось поваленным на дорогу. Сотрудники МЧС очистили проезд.

Напомним, что на вечер 12 августа и на всю ночь в Псковской области прогнозировали грозы с дождями и усилением ветра до 15-17 метров в секунду.

В итоге грозы прогремели в Пскове, Псковском, Гдовском, Печорском, Дновском и Островском районах.