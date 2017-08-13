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Общество

До 25 градусов тепла покажут термометры в Псковской области 14 августа

14 августа в Псковской области прогнозируется  переменная облачность, местами  пройдут кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России   со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть западных и северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от +11 до +16 градусов,  днем – от +20 до +25.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

 

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