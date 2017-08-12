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Экономика

Немецкая газета: Санкционная политика Запада в отношении России не будет иметь значимых результатов

Журналисты немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung в своей заметке о состоянии российской экономики констатировали рост статистических показателей в условиях санкций и невысоких цен на нефть. Об этом пишет «Российская газета».

Немецкое издание отмечает, что рост ВВП России составил 2,5% во втором квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом основании журналисты пришли к выводу, что Россия успешно справляется с падением цен на нефть и западными санкциями.

Кроме того, газета пишет, что санкции способствовали развитию различных отраслей российской экономики, и в первую очередь промышленности, а принятые в РФ законы   позволили стране успешно произвести импортозамещение.

«Такая тенденция может свидетельствовать о том, что санкционная политика Запада в отношении России не будет иметь значимых результатов», - резюмирует немецкое издание.

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