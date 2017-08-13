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Общество

​Всенощное бдение совершил митрополит Евсевий в Троицком соборе Псковского кремля

Вечером 12 августа, накануне Недели 10-й по Пятидесятнице и дня памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, Владыке Евсевию сослужили Преосвященнейший Фома, епископ Гдовский, викарий Псковской митрополии, протоиерей Иоанн Муханов, настоятель кафедрального собора и местное духовенство.

На Утрене перед иконой Воскресения Христова духовенством во главе с Владыкой был торжественно совершен полиелей и пропето величание священномученику Вениамину. Затем, после прочтения Евангелия, митрополит Евсевий помазывал многочисленных верующих освященным елеем.

По отпусте Первого часа перед Псково-Покровским образом Божией Матери духовенство и прихожане во главе с Высокопреосвященнейшим Владыкой пропели молитву Пресвятой Богородице «Под Твою милость…»

Затем Псковский Архипастырь поздравил всех богомольцев с праздником и пожелал чтобы молитвами святого нашей Псковской земли, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и заступлением Пресвятой Богородицы, Господь утвердил бы в вере и благочестии всех богомольцев.

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