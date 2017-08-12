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Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в американский Шарлоттсвилль

Посольство России в США порекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Шарлоттсвилль, пока в этом городе не нормализуется ситуация,  пишет РИА Новости.

В Шарлоттсвилле  произошли столкновения сторонников и противников ультраправых движений, в результате которых 1 человек погиб и 34 пострадали.

В связи с беспорядками в штате Виргиния введено чрезвычайное положение.

Сторонники ультраправых организаций начали протестовать против планов властей убрать из «Парка эмансипации» памятник генералу армии Конфедерации в годы Гражданской войны в США Роберту Ли.

Столкновения на этой почве начались ещё в пятницу. По данным  американских СМИ, среди демонстрантов присутствовали члены неонацистских организаций и «Ку-клукс-клана». По разным оценкам,  в городе оказались от двух до шести тысяч ультраправых и несколько тысяч их оппонентов.

Митинги переросли в стычки. Участники беспорядков дрались, бросались бутылками, оборонялись и наступали с помощью газовых балончиков. К разгону демонстрации подключилась американская Национальная гвардия, начались аресты.

Из «Парка эмансипации» столкновения перешли в центр города, где в толпу противников ультраправых врезался автомобиль.  В результате одна женщина погибла, 19 человек пострадали. Водитель машины был задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

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