Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу побед над «Спартаком»

16:45, 13 августа 2017, ПАИ

В матче 6-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 2:1. По результатам этой встречи вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был признан рекордсменом по числу побед на «Спартаком» в составе одного клуба, сообщает пресс-служба команды.

Ещё один рекорд поставил защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Он обыграл "Спартак" в чемпионатах России в 18-й раз за карьеру.

Победа над «Спартаком» стала для армейцев 41-й в Чемпионате России. При этом чаще всего – 6 раз – они обыгрывали именно «Спартак».