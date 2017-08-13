Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу побед над «Спартаком»
В матче 6-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 2:1. По результатам этой встречи вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был признан рекордсменом по числу побед на «Спартаком» в составе одного клуба, сообщает пресс-служба команды.
Ещё один рекорд поставил защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Он обыграл "Спартак" в чемпионатах России в 18-й раз за карьеру.
Победа над «Спартаком» стала для армейцев 41-й в Чемпионате России. При этом чаще всего – 6 раз – они обыгрывали именно «Спартак».