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Спорт

Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу побед над «Спартаком»

В матче 6-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 2:1. По результатам этой встречи вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был признан рекордсменом по числу побед на «Спартаком» в составе  одного клуба, сообщает пресс-служба команды.

Ещё один рекорд поставил защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Он обыграл "Спартак" в чемпионатах России в 18-й раз за карьеру.

Победа над «Спартаком» стала для армейцев 41-й в Чемпионате России. При этом чаще всего – 6 раз – они обыгрывали именно «Спартак».

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