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Общество

91 вулкан обнаружен подо льдами Антарктиды

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили 91 вулкан подо льдами Антарктиды.

Как пишут российские СМИ, вулканы находятся под двухкилометровым слоем льда. Вулканический пояс расположен на западной окраине материка. По словам участника исследования Роберта Бингэма, он также проходит под Шлейфовым ледником Росса. Учёный считает, что в этом месте находится самая большая концентрация подобных объектов.

Обнаружить вулканы удалось с помощью радаров, установленных на самолетах и наземном транспорте. Полученные данные исследователи сравнили с информацией из космоса для того, чтобы определить более точно, где находятся вулканы.

До этой находки, уже было известно, что в Антарктиде есть 47 вулканов.

Роберт Бингэм уверен, что если случится извержение одного из вулканов, то неизбежно произойдет таяние и отколка ледникового покрова.

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