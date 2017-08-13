17 августа завершается приём заявок на конкурс проектов Музея оккупации Псковской области

17:14, 13 августа 2017, ПАИ

До 17 августа можно пожать заявку на конкурс «АРХ-ИДЕЯ-2017» на лучшее концептуальное предпроектное предложение - идею музейно-мемориального комплекса «Музей оккупации Псковской области в период Великой Отечественной войны», который проводит фонд «Достоверная история».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия, целью проведения открытого конкурса является определение наиболее удачного и обоснованного предпроектного предложения по созданию музейно-мемориального комплекса на территории бывшего лагеря для военнопленных ШТАЛАГ-372 в Пскове.

Заявку на участие в конкурсе можно направить на электронную почту info@gnk.pskov.ru. В теме письма необходимо указать «АРХ-ИДЕЯ-2017» и фамилию заявителя. Заявка должна содержать фамилию, имя, отчество претендента (или коллектива претендентов), сведения о профессиональном образовании, номер мобильного телефона, адрес электронной почты.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в Госкомитете области по охране объектов культурного наследия по адресу: Псков, улица Конная, дом 2, 3-й этаж, телефон/факс (8112) 72-32-60.

Добавим, что конкурс проводится при поддержке Управления по градостроительной деятельности администрации Пскова, Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, Псковского отделения общественной организации «Союз архитекторов России», Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.