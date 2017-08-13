Жителям Пушкинских Гор разъяснили требования пожарной безопасности и правила проведения на воде

17:55, 13 августа 2017, ПАИ

13 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провели профилактический рейд в жилом секторе посёлка Пушкинские Горы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда жителям поселка разъяснили требования пожарной безопасности в летний период, правила поведения на водоемах и вблизи них.

Специалисты под роспись проинструктировали 20 человек, распространили 20 листовок, а также провели индивидуальные беседы о требованиях пожарной безопасности в пожароопасный период в лесах.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Пушкиногорского района. Рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе. Жители проинформированы об административной и уголовной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности.