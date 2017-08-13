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Общество

Названы лучшие автомобили, произведённые в СССР

Издание «Дейли-Мотор» составило рейтинг лучших автомобилей, созданных во времена Советского Союза. Возглавил его внедорожник «Нива», который сошёл с конвейера ещё в 1977 году.  

На второй строчке оказался  спортивный болид ЗИЛ-112С, первые экземпляры которого вышли в 1961 году. Замыкает тройку лидеров автомобиль ГАЗ-21 - «Волга», вышедший в 1956 году.  

Также в пятерку лучших представителей советского автопрома вошли выпущенный в 1971 году ЗИЛ-117 и ВАЗ-2107 («Жигули»), производство которого прекратилось в 2012 году.

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