Названы лучшие автомобили, произведённые в СССР

18:07, 13 августа 2017, ПАИ

Издание «Дейли-Мотор» составило рейтинг лучших автомобилей, созданных во времена Советского Союза. Возглавил его внедорожник «Нива», который сошёл с конвейера ещё в 1977 году.

На второй строчке оказался спортивный болид ЗИЛ-112С, первые экземпляры которого вышли в 1961 году. Замыкает тройку лидеров автомобиль ГАЗ-21 - «Волга», вышедший в 1956 году.

Также в пятерку лучших представителей советского автопрома вошли выпущенный в 1971 году ЗИЛ-117 и ВАЗ-2107 («Жигули»), производство которого прекратилось в 2012 году.